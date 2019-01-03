Meteoroloji'den üst üste son dakika uyarıları geldi. Birçok bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'nin fırtına ve yoğun kar yağışı etkisi altında kalacağı açıklandı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi. İşte 4 Ocak 2018 Cuma hava durumu...