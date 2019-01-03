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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 07:47

'den İstanbul'a yoğun kar uyarısı! Kar ne zaman yağacak? 4 Ocak 2019

Bu sorunun cevabı Genel Müdürlüğü'nden geldi. İnternet sitesinden yayınlanan tahminlerde Balkanlardan gelen soğuk hava ve kar yağışı dalgasının yurdun batı kesimlerini etkisi altına alacağı belirtildi. Peki ama ? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte 4 Ocak 2019 tahminleri...

Meteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar uyarısı

Meteoroloji'den üst üste son dakika uyarıları geldi. Birçok bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'nin fırtına ve yoğun kar yağışı etkisi altında kalacağı açıklandı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi. İşte 4 Ocak 2018 Cuma hava durumu...

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