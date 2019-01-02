Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda gerçekleştirilen Şans Topu'nun 916. hafta çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Büyük umutlarla kuponlarını satın alanlar sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu hafta kazandıran numaralar neler? İşte 2 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama...



2 Ocak Şans Topu sonucuı: 5, 18, 22, 24, 31 + 2



Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 159 bin 686 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 9 kişi 7 bin 97'şer lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 194 kişi 329 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 768 kişi 30 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 398 kişi 19 lira 70'er kuruş, 3 bilen 78 bin 988 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 48 bin 816 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 309 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisi Ankara'nın Çankaya, diğer ikisi ise İstanbul'un Maltepe ve Kütahya'nın Hisarcık ilçelerinden yatırıldı.

Şans oyunun bu haftaki çekilişinde 2 milyon 129 bin 154 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 848 bin 546 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 473 bin 145 lira 43 kuruş aktarılacak.



ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.