Antalya'da çevreye rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı
Antalya'da çevreye rastgele ateş açan kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İki aile arasındaki altın anlaşmazlığı iddiasıyla tartışmanın çıktığı, bunun üzerine Ç.G'nin, evinden, tartıştığı ailenin bulunduğu sokağa doğru rastgele ateş açtığı öne sürüldü.
Antalya'da, evinden pompalı tüfekle dışarıya rastgele ateş eden kişi, operasyonla gözaltına alındı.
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