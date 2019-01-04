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İstanbul'da beklenen kar başladı

04 Ocak 2019, Cuma

Marmara Bölgesi'nde pazar gününe kadar kar yağışı etkili olacak.


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