Haberler Web TV İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

04 Ocak 2019, Cuma

İstanbul'un batı çevrelerinde de öğle saatlerine kadar yoğun kar yağışının olması tahmin ediliyor. Hadımköy bölgesinde kar yağışı şiddetini arttırdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları