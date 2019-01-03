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Kar-Kaş
Kar yağışı, yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Çok sayıda kent, la kaplandı. Beyaz örtünün hakim olduğu bir yer ise herkesi şaşırttı. Turizmin merkezi olan Antalya Kaş'ta, alışık olmadığımız görüntüler vardı. Önceki akşam başlayan kar yağışı nedeniyle Kaş adeta beyaza boyandı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 40 santimetreye çıktı. Bazı yollar kardan ulaşıma kapandı.

İSTANBUL BUZ TUTACAK
Meterolojik tahminlere göre, İstanbul'da bu geceden itibaren kar etkili olacak. Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
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