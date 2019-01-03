İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, koruma altındaki alanlarda kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.







Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 4'ü altın, 16'sı gümüş ve 83'ü bronz olmak üzere toplam 103 sikke, 5 bronz obje, 3 gümüş zincir kolye, altın kolye ucu, gümüş bilezik, gümüş madalyon, gözyaşı şişesi ve bakır kase ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.