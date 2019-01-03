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  • 03.01.2019 19:04

'de k kazı yapanlara yönelik 'i' operasyon!

'de jandarma tarafından koruma altındaki alanlarda k kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 116 parça i obje ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına aldı.

Hepsi yakalandı! Tam 116 parça...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, koruma altındaki alanlarda k kazı yapanlara yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 4'ü altın, 16'sı gümüş ve 83'ü bronz olmak üzere toplam 103 sikke, 5 bronz obje, 3 gümüş zincir kolye, altın kolye ucu, gümüş bilezik, gümüş madalyon, gözyaşı şişesi ve bakır kase ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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