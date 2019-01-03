A101 3 Ocak 2019 kataloğu merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz gün yayınlanan ve perşembe günü iribarıyla satışa çıkan ürünler arasında teknolojiden züccaciyeye, tekstik ürünlerinden gıdaya birçok ürün ön plana çıkıyor. A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte A101 3 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi..

Çocuk Ayakkabısı 24,95 TL

Honor 7 C Cep Telefonu 1.199,00 TL

Bay Bayan Trekking Ayakkabı 24,95 TL

Kaymaz Tabanlı Saçaklı Yolluk 29,95 TL

HI-LEVEL Dahili Uydu Alıcılı Led TV 1.199,00 TL

TV Battaniyesi 16,95 TL

Alcatel Pixi 4 Tablet Bilgisayar 349,00 TL

Ergonomik Bel Yastığı 14,95 TL

Saçaklı Halı 49,95 TL

Silk&BLue 2'li Bebek Havlu Çorap 4,95 TL

Bay Casual Ayakkabı 29,95 TL

Oyuncak Yumuşak Dilimler 19,95 TL

Emaye Bakraç 34,95 TL

Silikon Jel Ürünler 4,50 TL

Vivaldi Metal Kulplu Tencere Seti 99,95 TL

Oyuncak Kurbağa Kule 9,95 TL

8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 199,95 TL

Mini manuel Doğrayıcı 24,95 TL

dalan d'Olive zeytinyağlı nemlendirici el&vücut kremi 75ml 4,95 TL

Oyuncak Küvetli Bebek 10,95 TL

Mendiva ıslak havlu 4x101adet 16,95 TL

Organix cilt bakım maskesi çeşitleri 15g 3,95 TL (adet)

A101 3 OCAK 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN