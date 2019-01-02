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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 12:36

'de yeni yıl sürprizi! 4 Ocak 2019 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

marketlerin 4 Ocak'ta satışa çıkaracağı ürünler belli oldu. LG K9 cep telefonu, dikey ısıtıcı, elektikli fanlı ısıtıcı gibi ürünlerin yanı sıra termak içlik, erkek eşofman takımı, erkek deri bot ve birçok ürün ön planda yer alıyor. Ev hanımlarının da dikkatini çekecek mutfak ürünleri katalogda. İşte aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı

BİM 2019'un ilk indirimli ürünlerini cuma günü müşterilerinin beğenisine sunacak. Tekstik, teknoloji, oyuncak, züccaciye gibi ürünlerin yer aldığı katalogda kış mevsiminde sıcak tutacak termak içlik dikkat çekiyor. Sizler için BİM'in yayınladığı 4 Ocak kataloğunu derledik. İşte BİM 4 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ (4 OCAK 2019)

LG K9 cep telefonu 999 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. Kumtel dikey ısıtıcı 149 TL, Kumtel elektrikli fanlı ısıtıcı 49,90 TL fiyatıyla sizlerle buluşacak. Xiaomi taşınabilir şarj aleti sadece 79 TL. Kazak tüyü toplama makinesi 14,50 TL, Kadın Ev botu 19,90 TL, Erkek deri bot 54,90 TL, Erkek bere 9,95 TL, Kadın bere 9,95 TL, Kare bultak oyuncak 9, 95 TL.

BİM 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÜRÜN RESİMLERİ İÇİN TIKLAYIN

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