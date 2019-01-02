BİM 2019'un ilk indirimli ürünlerini cuma günü müşterilerinin beğenisine sunacak. Tekstik, teknoloji, oyuncak, züccaciye gibi ürünlerin yer aldığı katalogda kış mevsiminde sıcak tutacak termak içlik dikkat çekiyor. Sizler için BİM'in yayınladığı 4 Ocak kataloğunu derledik. İşte BİM 4 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ (4 OCAK 2019)
LG K9 cep telefonu 999 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. Kumtel dikey ısıtıcı 149 TL, Kumtel elektrikli fanlı ısıtıcı 49,90 TL fiyatıyla sizlerle buluşacak. Xiaomi taşınabilir şarj aleti sadece 79 TL. Kazak tüyü toplama makinesi 14,50 TL, Kadın Ev botu 19,90 TL, Erkek deri bot 54,90 TL, Erkek bere 9,95 TL, Kadın bere 9,95 TL, Kare bultak oyuncak 9, 95 TL.
BİM 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÜRÜN RESİMLERİ İÇİN TIKLAYIN
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