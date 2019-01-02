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  • 03.01.2019 04:55

'de otomobil refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


İzmir'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

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