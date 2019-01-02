İzmir'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
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İzmir'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
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