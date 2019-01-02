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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 13:49

'de bu hafta! 3 Ocak 2019 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Güncel katalog...

3 Ocak 2019 kataloğu ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. 2019'un ilk kampanyalı ürünlerini görücüye çıkartan A101'in yayınladığı katalogda HI-LEVEL Uydu Alıcılı LED TV 1.199 TL'den satışa sunulacak. Sizler için A101'in indirimli listesini derledik. İşte aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 3 Ocak 2019! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? Güncel aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. Katalogda, televizyon, cep telefonu, tablet gibi teknoloji ürünlerinin yanı sıra su ısıtıcı, çelik çaycı, Türk kahvesi makinesi, 8 raflı çok amaçlı dolap ve züccaciye ürünleride dikkat çekiyor. Yeni kampanyalı ürünleri merak eden A101 müşterileri için yeni katalog listesini derledik. İşte A101 3 Ocak 2019 aktüel ürünler listesi...

Duvara asma aparatı hediyeli, 2 yıl garantili HI-LEVEL Uydu Alıcılı Led TV 1199 TL. Dört çekirdek işlemcisi ile dikkat çeken, 8GB dahili hafızalı, 7 inç geniş ekranlı Alcatel Pixi 4 Tablet Bilgisayar 349 TL. Yüz tanıma ve parmak izi okuma gibi bir çok özelliğe sahip, 32Gb dahili hafızalı, 13+2MP arka kameralı, 8 çekirdek işlemcili, 2 yıl garantili ve Android işletim sistemine sahip Honor 7C Cep Telefonu 1199 TL.

A101 3 OCAK 2019 KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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