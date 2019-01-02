A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. Katalogda, televizyon, cep telefonu, tablet gibi teknoloji ürünlerinin yanı sıra su ısıtıcı, çelik çaycı, Türk kahvesi makinesi, 8 raflı çok amaçlı dolap ve züccaciye ürünleride dikkat çekiyor. Yeni kampanyalı ürünleri merak eden A101 müşterileri için yeni katalog listesini derledik. İşte A101 3 Ocak 2019 aktüel ürünler listesi...

Duvara asma aparatı hediyeli, 2 yıl garantili HI-LEVEL Uydu Alıcılı Led TV 1199 TL. Dört çekirdek işlemcisi ile dikkat çeken, 8GB dahili hafızalı, 7 inç geniş ekranlı Alcatel Pixi 4 Tablet Bilgisayar 349 TL. Yüz tanıma ve parmak izi okuma gibi bir çok özelliğe sahip, 32Gb dahili hafızalı, 13+2MP arka kameralı, 8 çekirdek işlemcili, 2 yıl garantili ve Android işletim sistemine sahip Honor 7C Cep Telefonu 1199 TL.

A101 3 OCAK 2019 KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN