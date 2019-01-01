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  • 01.01.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 11:26

mesajları: Hoşgeldin ! En güzel ve anlamlı sözleri ile sevdiklerinizin yeni yılını kutlayın

mesajları burada! Sevdiklerinizin yeni yılını güzel ve anlamlı tebriklerle kutlamak isterseniz, sizler için hazırladığımız en güzel na göz atabilirsiniz. Koca bir yılı geride bıraktığımız bugünde 'u güzel dileklerle karşılaşamak isteyenler için en anlamlı mesajları derledik. İşte 2019 yeni yıl mesajları ve sözleri...

En güzel yeni yıl mesajları

Yeni yıl mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2019'a merhaba dediğimiz bugünde sevdiklerinize güzel bir mesaj göndermek ister misiniz? O zaman doğru adrestesiniz. Sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza bir mesaj atarak bu özel günün heyecanını ve mutluluğunu paylaşabilirsiniz. Güzel dileklerde bulunabileceğiniz yeni yıl mesajlarını sizler için derledik. İşte kısa ve en güzel 2019 yeni yıl mesajları...

YENİ YIL MESAJLARI 2019

* Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...

* 2018'e ELVEDA, 2019'a MERHABA!! Hoş geldin Yeni Yıl...

* Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

* Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

* Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

* Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2019 yılına girdiğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

* 2019 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

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