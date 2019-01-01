Yeni yıl mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2019'a merhaba dediğimiz bugünde sevdiklerinize güzel bir mesaj göndermek ister misiniz? O zaman doğru adrestesiniz. Sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza bir mesaj atarak bu özel günün heyecanını ve mutluluğunu paylaşabilirsiniz. Güzel dileklerde bulunabileceğiniz yeni yıl mesajlarını sizler için derledik. İşte kısa ve en güzel 2019 yeni yıl mesajları...

YENİ YIL MESAJLARI 2019

* Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...

* 2018'e ELVEDA, 2019'a MERHABA!! Hoş geldin Yeni Yıl...

* Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

* Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

* Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

* Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2019 yılına girdiğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

* 2019 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!