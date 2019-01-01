Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaş büyük umutlarla Milli Piyango biletlerini aldı ve sonuçları bekleyişe geçti. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi dün saat 15.00'de başladı ve 20.00'de tamamlandı. Böylelikle, 70 milyon, 7 milyon, 1 milyon ve diğer alt ikramiyeleri kazananlar belli oldu. Peki, Milli Piyango'da şanslı numaralar neler? İşte 2019 Milli Pİyango bilet sorgulama ekranı...

2019 Milli Piyango yılbaşı bilet numaranızı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz haberimizin içeriğinden Milli Piyango çekilişinin tüm ikramiye bilgilerine de ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul olarak açıklandı.

İŞTE 2019 MİLLİ PİYANGO'DA ÇIKAN TÜM NUMARALAR;