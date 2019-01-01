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  • 01.01.2019 18:11
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 18:36

'da deniz adaları kıyıya vurdu

'ın ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilirken, deniz anaları da karaya vurdu.



Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda deniz anası da kıyaya vurdu. Balıkçı Barış Kardeş (21), deniz çekilmesini görenlerin tedirgin olduğunu belirterek, "Ben bu kadar çekildiğini ilk kez görüyorum. Çevreden geçen ve görenler de panik oluyor. Deniz anaları da çekilme nedeniyle kara vurmuş durumda" dedi.

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