



Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda deniz anası da kıyaya vurdu. Balıkçı Barış Kardeş (21), deniz çekilmesini görenlerin tedirgin olduğunu belirterek, "Ben bu kadar çekildiğini ilk kez görüyorum. Çevreden geçen ve görenler de panik oluyor. Deniz anaları da çekilme nedeniyle kara vurmuş durumda" dedi.