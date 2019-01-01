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  • 01.01.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 18:33

'da korkunç olay! Karda plastik leğenle kaymak istedi! Kalçasına saplandı

'nın İnegöl ilçesinde, karda plastik leğenle kayarken kalçasına dal parçası saplanan Öztürk D. (11) yaralandı.



Olay, Bursa İnegöl'e bağlı Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Öztürk D. evden aldığı leğenle karda kaymaya başladı. Bu sırada, kar altında bulunan ağaç dalı, Öztürk D.'nin kalçasına saplandı.

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