Hac kesin kayıt işlemleri için geri sayım başladı. Hac farizasını yerine getirmek isteyen 2 milyon 213 bin 835 hacı başvurularını tamamladıktan sonra kura heyecanı yaşadı. Diyanet tarafından yapılan çekimin ardından 80 bin kişi Hacca gitmeye hak kazandı. Şimdi sıra kesin kayıt işlemlerinde. Peki, Hac kesin kayıt ne zaman başlıyor? 2019 Hac kesin kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte Hac kesin kayıt ile ilgili merak edilenler...

HAC KESİN KAYIT NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurada kesin kayıt hakkı kazanan Hacı adayları 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.