Şifanın rengi kırmızı

Doğal besinler şifa dağıtıyor. Özellikle likopenden zengin kırmızı meyveler, vücuda olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kanserden koruyan mide ve bağırsakları güçlendiren bu besinler ve faydaları şöyle sıralanıyor:
DOMATES:Vücuda demir emilimi yapar. Bağışıklığı güçlendirir. Kalp krizini önler. Kanserden korur.
NAR: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kalp hastalıklarından korur. Menopoz şikayetlerini azaltır.
KIRMIZI ÜZÜM: Epilepsi hastalığına iyi gelir. Kalp krizini engeller. Kanı temizler. Karaciğeri güçlendirir.
DOMATES:Vücuda demir emilimi yapar. Bağışıklığı güçlendirir. Kalp krizini önler. Kanserden korur.
NAR: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kalp hastalıklarından korur. Menopoz şikayetlerini azaltır.
KIRMIZI ÜZÜM: Epilepsi hastalığına iyi gelir. Kalp krizini engeller. Kanı temizler. Karaciğeri güçlendirir.
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