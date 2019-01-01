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Şifanın rengi kırmızı

Şifanın rengi kırmızı
Doğal besinler şifa dağıtıyor. Özellikle likopenden zengin kırmızı meyveler, vücuda olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kanserden koruyan mide ve bağırsakları güçlendiren bu besinler ve faydaları şöyle sıralanıyor:

DOMATES:Vücuda demir emilimi yapar. Bağışıklığı güçlendirir. Kalp krizini önler. Kanserden korur.
NAR: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kalp hastalıklarından korur. Menopoz şikayetlerini azaltır.
KIRMIZI ÜZÜM: Epilepsi hastalığına iyi gelir. Kalp krizini engeller. Kanı temizler. Karaciğeri güçlendirir.
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