Şifanın rengi kırmızı

Doğal besinler şifa dağıtıyor. Özellikle likopenden zengin kırmızı meyveler, vücuda olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kanserden koruyan mide ve bağırsakları güçlendiren bu besinler ve faydaları şöyle sıralanıyor:DOMATES:Vücuda demir emilimi yapar. Bağışıklığı güçlendirir.Kanserden korur.NAR: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kalp hastalıklarından korur.KIRMIZI ÜZÜM: Epilepsi hastalığına iyi gelir. Kalp krizini engeller. Kanı temizler. Karaciğeri güçlendirir.