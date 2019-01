On Numara sonuçları açıklandı. Mili Piyanog İdaresi tarafından yapılan On Numara'nın bu haftaki çekilişinde heyecan doruktaydı. Her hafta hayalleri süsleyen On Numara'da şanslı rakamlar belli oldu. Bu çekilişte büyük ikramiye tutarı 358 bin 922 lira 10 kuruş olarak belirlendi. 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu ve kişi başı 179 bin 461 lira kazandılar. Peki, On Numara'da büyük ikramiye hangi illere çıktı? İşte 31 Aralık On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (31 ARALIK 2018)

31 Aralık On Numara sonucu: 1, 2, 3, 4, 11, 16, 18, 20, 25, 32, 34, 37, 39, 43, 47, 56, 61, 70, 72, 73, 77, 80

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 179 bin 461 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 92 kişi 2 bin 601 lira seksener kuruş, 8 bilen bin 871 kişi 128 lira yirmi beşer kuruş, 7 bilen 18 bin 666 kişi 24 lira kırkar kuruş, 6 bilen 112 bin 359 kişi 4 lira otuzar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 954 kişi 3 lira beşer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul Bakırköy ile Antalya'nın Alanya ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Toplam 2 milyon 392 bin 797 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 953 bin 801 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 531 bin 732 lira 73 kuruş aktarıldı.