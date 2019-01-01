Liseyi çobanlık yaparak bitiren genç adam, 'orman muhafaza memurluğu' için üniversiteye hazırlanıyor. Giresun'da çoban Mustafa Bıçakçı (25), okuyamadı. 2006 yılında bir koyun ile başladığı mesleğine 160 koyunla devam ediyor. Mesleğinin zor olduğunu ama çok sevdiğini belirten genç adam, "Kışın zor yanları da var, zevkli yanları da var ama hayvanları mecburiyetten otlatıyoruz. Bu arada dışarıdan liseyi bitirdim şu anda üniversiteye hazırlanıyorum. Hedefim ise orman işletme bölümü okumak" dedi. Kendisi gibi okuyamayanlara da çağrıda bulunan çoban, "Çobanlık zor ama zevkli bir meslek. Fakat okumak daha iyi. Ne iş yaparsa yapsın insan okumalı, belli bir hedefleri olmaları lazım. Kısmet olursa benim hedefimde ormancı olmak var" diye konuştu.
Çoban Mustafa Bıçakçı, dağ tepe geziyor. Hayvanlarını otlatıyor.
Çoban Mustafa Bıçakçı, dağ tepe geziyor. Hayvanlarını otlatıyor.
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