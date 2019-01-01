Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi bu akşam 20.30'da başlayacak. Ödül 30 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Fizy'de yer alan 2018 En İyi Alternatif/Indie listesinin 8. şarkısını not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla." denildi. İşte 1 Ocak 2019 Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU (1 OCAK 2019)
Soru: 2018 En İyi Alternatif/Indie listesinin 8. şarkısı
Cevap: CAN KAZAZ - SÜRSÜN BAHAR
CAN KAZAZ - SÜRSÜN BAHAR SÖZLERİ
Sevmeyi senden öğrendim
Dinleyip kuşları hikayeler duymayı
Yola çıkmayı senden öğrendim
Bir trenin sırtında ülkeye kavuşmayı
Şimdi ışıklar içindesin
Tam da istediğin gibi
Başucunda bir zeytin ağacı
Bekliyor istediğin gibi
Sürgün bana
Pencereler
Bekler seni gelincikler
Sürsün bahar
Sen gelirsin diye
Sürgün bana
Pencereler
Bekler seni gelincikler
Sürsün bahar
Sen gelirsin diye
Yok yok hiç ağlamıyorum
Her ay sonunda yine İstanbul yolu
Artık ev istemiyorum
Ama ağaçlar olsun
Ormanlık sağım solum
Şimdi ışıklar içindesin
Tam da istediğin gibi
Başucunda bir zeytin ağacı
Bekliyor istediğin gibi
Sürgün bana
Pencereler
Bekler seni gelincikler
Sürsün bahar
Sen gelirsin diye
Sürgün bana
Pencereler
Bekler seni gelincikler
Sürsün bahar
Sen gelirsin diye
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