Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi bu akşam 20.30'da başlayacak. Ödül 30 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Fizy'de yer alan 2018 En İyi Alternatif/Indie listesinin 8. şarkısını not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla." denildi. İşte 1 Ocak 2019 Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (1 OCAK 2019)

Soru: 2018 En İyi Alternatif/Indie listesinin 8. şarkısı

Cevap: CAN KAZAZ - SÜRSÜN BAHAR

CAN KAZAZ - SÜRSÜN BAHAR SÖZLERİ

Sevmeyi senden öğrendim

Dinleyip kuşları hikayeler duymayı

Yola çıkmayı senden öğrendim

Bir trenin sırtında ülkeye kavuşmayı

Şimdi ışıklar içindesin

Tam da istediğin gibi

Başucunda bir zeytin ağacı

Bekliyor istediğin gibi

Sürgün bana

Pencereler

Bekler seni gelincikler

Sürsün bahar

Sen gelirsin diye

Sürgün bana

Pencereler

Bekler seni gelincikler

Sürsün bahar

Sen gelirsin diye

Yok yok hiç ağlamıyorum

Her ay sonunda yine İstanbul yolu

Artık ev istemiyorum

Ama ağaçlar olsun

Ormanlık sağım solum

Şimdi ışıklar içindesin

Tam da istediğin gibi

Başucunda bir zeytin ağacı

Bekliyor istediğin gibi

Sürgün bana

Pencereler

Bekler seni gelincikler

Sürsün bahar

Sen gelirsin diye

Sürgün bana

Pencereler

Bekler seni gelincikler

Sürsün bahar

Sen gelirsin diye