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  • 01.01.2019 15:39

ipucu sorusu: 2018 En İyi Alternatif/Indie listesinin 8. şarkısı nedir? 1 Ocak 2019

2019'un ilk yarışmasıyla ekranlara geliyor. Yeni yılın ilk gününde takipçileriyle buluşacak Hadi yaptığı açıklamada ödülün 30 bin TL olduğunu duyurdu. Öte yandan ipucu sorusuda belli oldu. Peki, 2018 En İyi Alternatif/Indie listesinin 8. şarkısı nedir? İşte 1 Ocak 2019 sorusu ve yanıtı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi bu akşam 20.30'da başlayacak. Ödül 30 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "'de yer alan 2018 En İyi Alternatif/Indie listesinin 8. şarkısını not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla." denildi. İşte 1 Ocak 2019 sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (1 OCAK 2019)

Soru: 2018 En İyi Alternatif/Indie listesinin 8. şarkısı

Cevap: - SÜRSÜN BAHAR

CAN KAZAZ - SÜRSÜN BAHAR SÖZLERİ

Sevmeyi senden öğrendim
Dinleyip kuşları hikayeler duymayı
Yola çıkmayı senden öğrendim
Bir trenin sırtında ülkeye kavuşmayı
Şimdi ışıklar içindesin
Tam da istediğin gibi
Başucunda bir zeytin ağacı
Bekliyor istediğin gibi
Sürgün bana
Pencereler
Bekler seni gelincikler
Sürsün bahar
Sen gelirsin diye
Sürgün bana
Pencereler
Bekler seni gelincikler
Sürsün bahar
Sen gelirsin diye
Yok yok hiç ağlamıyorum
Her ay sonunda yine İstanbul yolu
Artık ev istemiyorum
Ama ağaçlar olsun
Ormanlık sağım solum
Şimdi ışıklar içindesin
Tam da istediğin gibi
Başucunda bir zeytin ağacı
Bekliyor istediğin gibi
Sürgün bana
Pencereler
Bekler seni gelincikler
Sürsün bahar
Sen gelirsin diye
Sürgün bana
Pencereler
Bekler seni gelincikler
Sürsün bahar
Sen gelirsin diye

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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