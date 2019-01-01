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Ev su den korur

Ev turşusu kanserden korur
Modern çağın getirdiği hastalıklardan olan kanser, adeta bir salgın gibi yayılıyor. Artık her eve giren, sevdiklerimizin hayatını tehdit eden bu hastalıktan korunmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Uzman Doktor Burak Erden, kansersiz bir hayat için önerilerini sıralıyor:
Bol yeşil salatalar tüketilin.
Günde 2,5 litre su için.
Yiyecekleri yavaş yiyin ve uzun uzun çiğneyin.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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