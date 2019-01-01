Ev turşusu kanserden korur

Modern çağın getirdiği hastalıklardan olan kanser, adeta bir salgın gibi yayılıyor. Artık her eve giren, sevdiklerimizin hayatını tehdit eden bu hastalıktan korunmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Uzman Doktor Burak Erden, kansersiz bir hayat için önerilerini sıralıyor:

Bol yeşil salatalar tüketilin.

Günde 2,5 litre su için.

Yiyecekleri yavaş yiyin ve uzun uzun çiğneyin.

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