Çöpte vahşet Elleri ve ayakları bağlanan kadın hunharca öldürüldü.

Hatay'da çöpleri toplayan temizlik işçisi, dün bir konteynerin yanına bırakılan çuvalı almak istedi. Ancak ağırlığı nedeniyle kaldıramadı. İçinde bir kadın cesedi olduğunu gördü. Hemen polise haber verdi. Ekipler, elleri ve ayakları bağlı halde olan kadının 60 yaşlarında olduğunu tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





YASER ÇAPAROĞLU