Çöpte vahşet

Hatay'da çöpleri toplayan temizlik işçisi, dün bir konteynerin yanına bırakılan çuvalı almak istedi. Ancak ağırlığı nedeniyle kaldıramadı. İçinde bir kadın cesedi olduğunu gördü. Hemen polise haber verdi. Ekipler, elleri ve ayakları bağlı halde olan kadının 60 yaşlarında olduğunu tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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