Yılbaşı mesajları burada! 2019 için geri sayım başladı. Her özel günde olduğu gibi yeni yılda da güzel dileklerde bulunacağımız kısa mesajlar, sevdiğimiz insanlara gönderebilmek için hazırlanacak. Yılbaşı mesajları ile ailenizin, sevdiklerinizin, eşinizin ve dostunuzun yeni yılını kutlamak isterseniz sizler için hazırladığımız haberimize göz atabilirsiniz. İşte 2019 yeni yılı için paylaşılabilecek en güzel yılbaşı mesajları...

YILBAŞI MESAJLARI 2018

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2019 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

- 2019 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2018 yılının tüm olumsuzluklarını bize unuttutabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

- Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

- Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun.. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun..

- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!!!

- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..