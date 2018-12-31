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  • 31.12.2018 13:20
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 13:28

'da eksi 26 derecede yılbaşı kutlaması!

Eksi derecelerde, buz gibi soğuk suya girer miydiniz? Cevabı tahmin edebiliyoruz... 'daki Cryophile kış yüzme kulübü, yeni yılı bir kez daha sıra dışı kutladı.

Ağaç dallarının bile buz tuttuğu yerde, mayo ve bikinilerini giyip nehre atladılar.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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