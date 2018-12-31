Eksi derecelerde, buz gibi soğuk suya girer miydiniz? Cevabı tahmin edebiliyoruz... Rusya Sibirya'daki Cryophile kış yüzme kulübü, yeni yılı bir kez daha sıra dışı kutladı. Ağaç dallarının bile buz tuttuğu yerde, mayo ve bikinilerini giyip nehre atladılar. Hava sıcaklığı gündüz eksi 26 dereceydi. Rusya Sibirya'daki Cryophile kış yüzme kulübü, yeni yılı bir kez daha sıra dışı kutladı. Kulübün üyeleri dondurucu soğuğa aldırmadan yüzdü. Hatta Krasnoyarsk kentinin ortasından geçen Yenisey Nehri'nin kenarında bir Ded Moroz, yani Noel Baba bile vardı. Yüzücüler kendi aralarında şakalaşmayı da ihmal etmedi. Krasnoyarsk, Rusya'nın en soğuk kentlerinden biri.
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