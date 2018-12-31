Amorti nedir? Son 10 yılda çıkan amorti numaralar neler?

2019 Milli Piyango çekilişi gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiyeyi kazanabilme hayaliyle biletlerini satın alanlar sonuçları beklerken bir yandan da amorti ile ilgili arayışlarını sürdürüyor. Son 10 yılda çıkan amorti numaraları sizler için hazırladık. Peki, son 10 yılda çıkan amorti numaralar neler? Amorti nedir? İşte ayrıntılar...

AMORTİ NEDİR? NE KADAR İKRAMİYE VERİLİR?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde son 2 şanslı rakama denir. Milli Piyango biletlerinin son iki hanesine bakılarak belirlenen bilet ücreti geri alınabiliyor. Yani bir kişi amorti rakamı bilmesi halinde çeyrek, yarım ya da tam bilet fiyatı tutarında ikramiye alabilecek.

2019 Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 20.00 - 20.30 arasında belirlenecek.

SON 10 YILDA ÇIKAN AMORTİ NUMARALARI

2018; 4 6

2017; 0 5

2016: 2, 8

2015: 2, 6

2014: 0, 8

2013: 4, 5

2012: 3, 9

2011: 2, 8

2010: 1, 7

2009: 2, 8