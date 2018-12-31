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  • 31.12.2018 16:36
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 16:44

nedir? Son 10 yılda çıkan amorti numaralar neler?

Milli Piyango çekilişi başladı. Milli Piyango deyince akıllara gelenlerden biri de . Büyük ikramiye çekilişi, 7 milyon TL ve iki adet nın çekilişi 20.00 - 20.30'da yapılacak. Peki, son 10 yılda çıkan amorti numaralar neler? ? İşte amorti ile ilgili merak edilenler...

Amorti nedir? Son 10 yılda çıkan amorti numaralar neler?

2019 Milli Piyango çekilişi gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiyeyi kazanabilme hayaliyle biletlerini satın alanlar sonuçları beklerken bir yandan da ile ilgili arayışlarını sürdürüyor. Son 10 yılda çıkan sizler için hazırladık. Peki, son 10 yılda çıkan amorti numaralar neler? ? İşte ayrıntılar...

AMORTİ NEDİR? NE KADAR İKRAMİYE VERİLİR?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde son 2 şanslı rakama denir. Milli Piyango biletlerinin son iki hanesine bakılarak belirlenen bilet ücreti geri alınabiliyor. Yani bir kişi amorti rakamı bilmesi halinde çeyrek, yarım ya da tam bilet fiyatı tutarında ikramiye alabilecek.

2019 Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 20.00 - 20.30 arasında belirlenecek.

SON 10 YILDA ÇIKAN AMORTİ NUMARALARI

2018; 4 6
2017; 0 5
2016: 2, 8
2015: 2, 6
2014: 0, 8
2013: 4, 5
2012: 3, 9
2011: 2, 8
2010: 1, 7
2009: 2, 8

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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