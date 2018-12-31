Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 77 santimetreye çıktı. Vatandaşlar, adeta Uludağ'a aktı. Yılbaşını bölgede kutlamak isteyen tatilcilere, hafta sonu günübirlikçiler de eklenince yoğunluk yaşandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Milli Parklar girişinde ek gişe açıldı. Zincir takmayan araç sürücüleri uyarıldı. Uludağ'ın yüksek kesimlerini görmek için telesiyeje binmek isteyen yüzlerce vatandaş, yoğunluk nedeniyle kilometrelerce uzayan kuyrukta kaldı. Uludağ'da adeta adım atacak yer kalmadı.
Tatilciler, kayak yapmak için Uludağ'a akın etti.
Tatilciler, kayak yapmak için Uludağ'a akın etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.