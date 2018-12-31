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'a tatilciler akın etti

merkezi , tatilcilerle doldu.Telesiyej kullanmak isteyen vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

'Dolu'dağ
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 77 santimetreye çıktı. Vatandaşlar, adeta 'a aktı. Yılbaşını bölgede kutlamak isteyen tatilcilere, hafta sonu günübirlikçiler de eklenince yoğunluk yaşandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu girişinde ek gişe açıldı. Zincir takmayan araç sürücüleri uyarıldı. Uludağ'ın yüksek kesimlerini görmek için telesiyeje binmek isteyen yüzlerce vatandaş, yoğunluk nedeniyle kilometrelerce uzayan kuyrukta kaldı. Uludağ'da adeta adım atacak yer kalmadı.




Tatilciler, yapmak için Uludağ'a akın etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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