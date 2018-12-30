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  • 31.12.2018 07:18

Ankara'da yangın paniği! Korku dolu anlar yaşandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen yangın sonrası yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çankaya'da ise bir apartmanda çıkan yangından etkilenen 8 kişi tedavi altına alınırken, yangının kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Ankara'da yangın paniği! Korku dolu anlar yaşandı

Mamak Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve 12 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan mahalle bekçileri yangının çıktığı daireye girerek bacağından yaralanan ve dumandan etkilenen ev sahibi Ünal B'yi kurtardı. İlk yardım ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünal B, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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