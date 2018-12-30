31 Aralık Pazartesi resmi tatil var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık Pazartesi yarım gün mü?

Yılbaşı tatiline az bir zaman kalan vatandaşlar resmi tatil ile ilgili detayları araştırmaya koyuldu. Özellikle banka işlemleri olan ve resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar "31 Aralık Pazartesi resmi tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki 31 Aralık Pazartesi resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte yılbaşı tatili ile ilgili vatandaşların merak ettiği soruların cevabı...
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