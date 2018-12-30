31 Aralık Pazartesi resmi tatil var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık Pazartesi yarım gün mü? Yılbaşı tatiline kilitlenen milyonlarca vatandaş "31 Aralık Pazartesi resmi tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor. Özellikle banka işlemleri olan kişiler 31 Aralık günü tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki 31 Aralık Pazartesi resmi tatil mi? İşte yılbaşı tatili ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yılbaşı tatiline az bir zaman kalan vatandaşlar resmi tatil ile ilgili detayları araştırmaya koyuldu. Özellikle banka işlemleri olan ve resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar "31 Aralık Pazartesi resmi tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki 31 Aralık Pazartesi resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte yılbaşı tatili ile ilgili vatandaşların merak ettiği soruların cevabı... HABERİN DEVAMI

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