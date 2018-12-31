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'Nisa'n aldı

'Nisa'n aldı
Antalya Emniyeti'nde görevli Başpolis memuru (40), hedefe nişan aldı. Meslektaşlarının 'nin canlandırdığı filmindeki "" olarak andığı Aydın, ileri seviyede atış eğitimi vererek erkek meslektaşlarına taş çıkardı. Hemcinsleri ile erkek polislere silah eğitimi veren Aydın, herkesin takdirini kazandı. Aydın'ın eğitiminden geçen kadın polislerin gösterdikleri başarı dikkatlerden kaçmadı. Başpolis Nisa Aydın, "Türk kadını güçlüdür. Bu polis olunca, asker olunca daha güçlü oluyor" ifadelerini kullandı.



Nisa Aydın, meslektaşlarını eğitimden geçiriyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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