'Nisa'n aldı

Antalya Emniyeti'nde görevli Başpolis memuru Nisa Aydın (40), hedefe nişan aldı. Meslektaşlarının Angelina Jolie'nin canlandırdığı Tomb Raider filmindeki "Lara Croft" olarak andığı Aydın, ileri seviyede atış eğitimi vererek erkek meslektaşlarına taş çıkardı. Hemcinsleri ile erkek polislere silah eğitimi veren Aydın, herkesin takdirini kazandı. Aydın'ın eğitiminden geçen kadın polislerin gösterdikleri başarı dikkatlerden kaçmadı. Başpolis Nisa Aydın, "Türk kadını güçlüdür. Bu polis olunca, asker olunca daha güçlü oluyor" ifadelerini kullandı.
Nisa Aydın, meslektaşlarını eğitimden geçiriyor.
Nisa Aydın, meslektaşlarını eğitimden geçiriyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.