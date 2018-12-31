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Maçtan önce kan aktı! Bıçaklanan hayatını kaybetti

Maçtan önce kan aktı
Amatör kulüplerin maçı cinayetle sonlandı. Korkunç olay dün 'da yaşandı. Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşması öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnasporlular arasında tartışma çıktı. Ortalık bir anda karıştı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada birçok kişi yaralandı. Bıçaklanan Muhammed Yücel (17) hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Maçın tatil edildiği açıklandı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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