Amatör kulüplerin maçı cinayetle sonlandı. Korkunç olay dün İstanbul'da yaşandı. Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşması öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnasporlular arasında tartışma çıktı. Ortalık bir anda karıştı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada birçok kişi yaralandı. Bıçaklanan Muhammed Yücel (17) hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Maçın tatil edildiği açıklandı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.