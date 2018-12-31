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Karaciğerin dostu enginar
Beslenme bozuklukları, obezite, insülin direnci ve hareketsizlik, karaciğerin yağlanmasına neden oluyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Beyhan Baltacı, Türkiye'de her 5 kişiden birinin inde yağlanma olduğunu söylüyor. Bu hastalıktan korunmak için bol sebze tüketimini ve zayıflanması gerektiğini belirtiyor. "Paketli, hazır gıdalardan kaçınılması, sucuk, sosis, sakatatlarının tüketiminin kısıtlanması, kontrollü bal tüketimi, tüketiminin artırılması, haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş yapılması da karaciğer yağlanmasından korunmanın yöntemlerindendir" diyor.
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