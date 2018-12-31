Karaciğerin dostu enginar

Beslenme bozuklukları, obezite, insülin direnci ve hareketsizlik, karaciğerin yağlanmasına neden oluyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Beyhan Baltacı, Türkiye'de her 5 kişiden birinin karaciğerinde yağlanma olduğunu söylüyor. Bu hastalıktan korunmak için bol sebze tüketimini ve zayıflanması gerektiğini belirtiyor. "Paketli, hazır gıdalardan kaçınılması, sucuk, sosis, sakatatlarının tüketiminin kısıtlanması, kontrollü bal tüketimi, enginar tüketiminin artırılması, haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş yapılması da karaciğer yağlanmasından korunmanın yöntemlerindendir" diyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.