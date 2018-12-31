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Kalbin için kır

Kalbin için yumurta kır
Sabah kahvaltılarını lezzetlendiren yumurta, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Türk mutfağında geniş yere sahip bu lezzet, içerdiği protein ile bağışıklığı güçlendiriyor. Kemikleri besliyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. 70 kalori içeren 1 , tok tutarak zayıflamayı kolaylaştırıyor. Günde bir yumurta yemek kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor. Diyabeti tedavi ediyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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