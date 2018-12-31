Kalbin için yumurta kır

Sabah kahvaltılarını lezzetlendiren yumurta, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Türk mutfağında geniş yere sahip bu lezzet, içerdiği protein ile bağışıklığı güçlendiriyor. Kemikleri besliyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. 70 kalori içeren 1 yumurta, tok tutarak zayıflamayı kolaylaştırıyor. Günde bir yumurta yemek kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor. Diyabeti tedavi ediyor.
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