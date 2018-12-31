Rus bir mühendis tarafından tasarlanan ve internette yayılan 'Mavi Balina' oyunu, ölüm saçmaya devam ediyor. Son kurbanı küçük Nizamettin oldu! Hatay'da 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli, 5'inci kattan düşerek öldü. Babası Kemal Sürmeli, oğlunun oynadığı 'Mavi Balina' oyununun etkisinde kalarak intihar ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Sürmeli, "Canımın içi, oğlum, paşam, seni son nefesime kadar unutmayacağım. Her zaman kalbimde olacaksın. Benim oğlum gitti, başka oğullarımız gitmesin lütfen herkes kendini biraz silksin ve ailesini çoluk çocuğuna bir baksın. Sadece maddiyat yetmez çocuklarımıza maneviyat ile yaklaşalım benim oğlum eceliyle ölmedi kendini 5. kattan aşağı attı. Oğlum seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
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