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  • 30.12.2018 20:02

Son dakika: Kamyonun altında kalan Prof. Dr. öldü

'in Narlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Dokuz Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. yaşamını yitirdi.

Kamyonun altında kalan profesör öldü

'in Narlıdere ilçesindeki metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan profesör hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı kamyon, Dokuz Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Büyükyazı'ya çarptı.

Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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