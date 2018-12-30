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  • 30.12.2018 18:19

'da define avcıları suçüstü yakalandı

’da define aramak için iş makinesiyle ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

3 ay takip edildiler! Böyle yakalandılar...
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin 3 aylık fiziki takibi sonrası 'un Çakallı Mahallesi Atayolu Büyük Köprü civarında organize olarak kazı yapılıp, define arandığı belirlendi. Bunun üzerine Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan operasyonda kaçak kazı yaptıkları saptanan Y.C., S.C., S.C., M.B ve A.T. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kazıda kullanılan iş makinesi ile diğer malzemelere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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