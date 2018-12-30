Görevimiz tehlike

Antalya'da evin balkonuna silikon çeken usta yürekleri ağızlara getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkat çekti. 5 katlı bir apartmanın birinci katının kapalı balkonunda silikon çeken ustayı görenler jandarmaya aradı. O anları kayıt altına aldı. Balkonun kenar betonlarına basıp eliyle açık tuttuğu pencereden destek alan usta çevredekilerin ikazlarına da kulak asmadan işine devam etti.