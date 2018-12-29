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  • 29.12.2018 18:43

'nda balıkçıların oltasına takıldı

'nda balıkçıların oltasına 53 kilo ağırlığında, 170 santim uzunluğunda turna balığı takıldı.



Atatürk Barajı'nın Miroğlu bölgesinde balıkçıların oltasına takılan dev turna balığı Adıyaman'da balıkçının tezgahında sergilendi. Tezgahta sergilenen 170 santim boyundaki balık müşterilerinde büyük ilgisini çekiyor.
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