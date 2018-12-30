Hollywood'un Oscar ödüllü oyuncusu Emma Stone, güzelliğini Hindistan cevizi yağı, argan yağı ve zeytinyağına borçu olduğunu söyledi. İçerdiği vitaminler ile sivilceleri yok eden, kırışıklıkları azaltan argan yağının saçlarını da güçlendirdiğinin altını çizdi.
- Yaşam
- 30.12.2018
- Gazete
Emma Stone güzellik sırrını verdi
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