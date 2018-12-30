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güzellik sırrını verdi

'Emma' da güzel!
Hollywood'un Oscar ödüllü oyuncusu , güzelliğini cevizi yağı, argan yağı ve zeytinyağına borçu olduğunu söyledi. İçerdiği vitaminler ile sivilceleri yok eden, kırışıklıkları azaltan argan yağının saçlarını da güçlendirdiğinin altını çizdi.

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