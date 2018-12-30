Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada aradı. Kitapları dünya genelinde 8 milyondan fazla satılan şifacı Maria Treben, hastalıkları doğal bitkilerle iyileştirmeyi başardı. Treben'in reçetelerine TAKVİM ulaştı. İşte diyabetten zonaya pek çok hastalığın şifası...



ŞEKER HASTALIĞI: Sofralarda sık bulunan kereviz, şekeri düşürür. Eski bir halk reçetesi olarak her gün çiğ havuç yemenin yanı sıra lahana turşusu suyu da şekerin dengelenmesini sağlar.



Bir dilim ekmek üzerine yenen soğan ve sarımsak da şekeri dengeler. Öte yandan 4 yemek kaşığı yabanmersini yaprağı, 2 litre soğuk suya konup su yarıya ininceye kadar kaynatılır.

Günde 3 fincan içilmelidir. Isırgan otu da pankreasa çok iyi tesir eden bir bitkidir.

Kan şekerini düşürür. Pırasa da şekeri düşürür. Öğlenleri salatasını, akşamları ise ekmek üstüne koyup tüketilmesi önerilir.

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