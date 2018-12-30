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  • 31.12.2018 07:39

'den sağanak uyarısı! İstanbul'da ? 31 Aralık 2018

Yılın son gününde son dakika uyarıları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlere göre yurdun özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgeleri için "kuvvetli yağış uyarısı" yapıldı. Peki ama ? ? Kar yağacak mı? İşte 31 Aralık 2018 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yılın son gününde yurdun birçok yeri için kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarılarında bulundu. Vatandaşlar yılbaşı kutlamaları öncesi Meteoroloji'den gelen son tahminleri merak ediyor. İşte 31 Aralık 2018 Pazartesi Türkiye geneli il il hava durumu tahmini...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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