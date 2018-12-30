Meteoroloji Genel Müdürlüğü yılın son gününde yurdun birçok yeri için kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarılarında bulundu. Vatandaşlar yılbaşı kutlamaları öncesi Meteoroloji'den gelen son tahminleri merak ediyor. İşte 31 Aralık 2018 Pazartesi Türkiye geneli il il hava durumu tahmini...