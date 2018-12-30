'Alan' verdi! Ölümünden sonra 11 milyon dolar miras bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentinde 8 Ocak'ta 63 yaşında kanserden ölen Alan Naiman adlı memurun mirası yeni açıklandı. Ömrü boyunca tutumlu yaşayan ve bir defasında arkadaşlarına "Bütün günü bir kuruş bile harcamadan geçirdim" diye övünen Naiman'ın mirasını bıraktığı kuruluşlarının çoğu çocuklara yardım dernekleri. Arkadaşları, hiç evlenmeyen Naiman'ın bu kadar çok parası olmasına şaşırdıklarını ancak cömertliğine şaşırmadıklarını söylüyor. İş arkadaşı Mary Monahan, "İhtiyacı olan her şeye sahip olduğunu, ama birçok insanın ihtiyaçlarını karşılayamadığını düşünüyordu. Bakıma muhtaç çocuklar kalbine girmişti. Bu bağışı yapmak için hayatı boyunca tutumlu yaşadı" dedi.

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