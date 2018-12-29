Plaka battı!

Her fırsatta demokrasiden dem vuran 'Batı' yine faka bastı. Plakası iptal edilen gurbetçi, hukuk savaşını kazandı. Avusturya'da Mustafa Kantarcı (66), 2016'da cipine, AK Parti'yi simgeleyen harfler ile memleketinin plaka kodunun yazılı olduğu 'KI AKP 61' yazılı özel plaka taktı. Avusturya makamları, plakayı siyası olduğu gerekçesiyle iptal etti. Kantarcı, olayı yargıya taşıdı. Mahkemede haklı bulundu. Plakasını yeniden aracına taktı.
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