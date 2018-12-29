Hadi ipucu sorusu: Kış Masalı, Kutup Ekspresi, Neşeli Ayaklar 2 filmlerinin ortak özelliği nedir? 29 Aralık 2018

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi bugün 20.30'da 30 bin TL ödülü ile ekranlara gelecek. Hadi'nin resmi instagram hesabından yapılan açıklamada TV+ Film Gecesi olacak. Peki, Kış Masalı, Kutup Ekspresi, Neşeli Ayaklar 2 filmlerinin ortak özelliği nedir? İşte 29 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (29 ARALIK 2018)

Soru: Kış Masalı, Kutup Ekspresi, Neşeli Ayaklar 2 filmlerinin ortak özelliği nedir?

Cevap: Bu filmlerin ortak özelliği kış mevsiminin en karlı günlerinde geçiyor olması.

HADİ NEDİR?



Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.



PARA NASIL ÇEKİLİR?



Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.