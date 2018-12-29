Hacı adaylarının merakla beklediği gün geldi çattı. 2019 yılı Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen törenle çekildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş düğmeye bastı ve geri sayım başladı. Salonu dolduran hacı adayları ekrana kilitlendi. Hacca gitmeye hak kazananların isim listesi Diyanet tarafından yayınlandı. Peki, Hac kesin kayıt ne zaman yapılacak? Hac kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2019 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı...

HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Bilgisayar ortamında gerçekleşen kuraya 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı katıldı. Ancak içlerinden 80 bini kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. 2007'den bu yana bekleyen şehit anne, baba eş ve evlenmemiş çocuklarıyla gazi ve eşlerine kurasız hacca gitme hakkı tanındı. Adaylar hac krua sonuçlarına Diyanet'in http://hacumre.diyanet.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numraları ve Anne Adı bilgilerini girerek ulaşabilecek.

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