Bugünkü
Takvim

Fotodehşet!

Fotodehşet!
Konya'da (35), 31 Ekim'de eşi Hanife Babayiğit'i (24) barda çalıştığı için tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı, "Buluştuk, Ona, bana daha önce attığı, başka erkeklerle öpüşürken fotoğraflarını sordum. Hanife, 'İşime karışırsan bu yaptıklarımızı başka erkeklerle yaparım' dedi. Ben de sinirlenip çantadan tüfeği çıkardım. Silah ateş aldı" dedi. Mesut Babayiğit, müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriFotodehşet!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar