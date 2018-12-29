Fotodehşet!

Konya'da Mesut Babayiğit (35), 31 Ekim'de eşi Hanife Babayiğit'i (24) barda çalıştığı için tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı, "Buluştuk, Ona, bana daha önce attığı, başka erkeklerle öpüşürken fotoğraflarını sordum. Hanife, 'İşime karışırsan bu yaptıklarımızı başka erkeklerle yaparım' dedi. Ben de sinirlenip çantadan tüfeği çıkardım. Silah ateş aldı" dedi. Mesut Babayiğit, müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
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