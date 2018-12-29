Brüksel lahanası katarakttan korur

ve mineral içeriği ile sağlığa pek çok faydası bulunanobezite, kanser, diyabet ve kalp hastalığına savaş açıyor. Sağlıklı kilo vermeyi sağlayan, kemikleri ve gözleri güçlendiren bu sebzenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Vücudu hastalıklarakarşı korur.Kabızlığıengeller.Katarakttan ve göz tansiyonundankorur.