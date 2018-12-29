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sı katarakttan korur

Brüksel lahanası katarakttan korur
Vitamin ve mineral içeriği ile sağlığa pek çok faydası bulunan Brüksel lahanası; obezite, kanser, diyabet ve kalp hastalığına savaş açıyor. Sağlıklı kilo vermeyi sağlayan, kemikleri ve gözleri güçlendiren bu sebzenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kemikleri güçlendirir: Osteoporoz ve kemik kırıklarını engeller.
Bağışıklığı destekler: Vücudu hastalıklara karşı korur.
Kalp dostudur: Kalp rahatsızlığı riskini azaltıyor.
Sindirimi kolaylaştırır: Kabızlığı engeller.
Keskin gözlere!: Katarakttan ve göz tansiyonundan korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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