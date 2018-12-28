Ordu'da çöpte bulunan cesedin sırrı çözüldü

Olay, Pazar günü Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Karapınar Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp ayrıştırma tesisinde kolları, bacakları ve başı gövdesinden ayrılan ceset bulundu. Çöp tesisinde çalışmalar durdurularak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yapıldı.
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