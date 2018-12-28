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  • 28.12.2018 08:46

'da çöpte bulunan cesedin sırrı çözüldü

'nun Altınordu ilçesinde parçalanmış halde çöpte bulunan Irak uyruklu 17 yaşındaki 'a ait olan ceset ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Iraklı gencin bir evin banyosunda parçalara ayrıldıktan sonra çöpe atıldığı ortaya çıktı.

Ordu'da çöpte bulunan cesedin sırrı çözüldü

Olay, Pazar günü Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Karapınar Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp ayrıştırma tesisinde kolları, bacakları ve başı gövdesinden ayrılan ceset bulundu. Çöp tesisinde çalışmalar durdurularak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yapıldı.

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