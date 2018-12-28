Ordu'da çöpte bulunan cesedin sırrı çözüldü 28 Aralık 2018, Cuma

Ordu'nun Altınordu ilçesinde parçalanmış halde çöpte bulunan Irak uyruklu 17 yaşındaki Hüseyin Kalaf'a ait olan ceset ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Iraklı gencin bir evin banyosunda parçalara ayrıldıktan sonra çöpe atıldığı ortaya çıktı.