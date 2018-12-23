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  • 23.12.2018 17:33
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 17:41

'da kan donduran olay! Çöp ayrıştırma tesisinde erkek cesedi bulundu

Altınordu'da belediyeye ait katı çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin bazı uzuvlarının kayıp olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ordu'da, katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp getiren tırda parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, kentin çeşitli mahallelerinden toplanan çöpleri Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine getiren tırda erkek bacağı gören çalışanlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

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