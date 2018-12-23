Ordu'da, katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp getiren tırda parçalanmış erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, kentin çeşitli mahallelerinden toplanan çöpleri Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine getiren tırda erkek bacağı gören çalışanlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.
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