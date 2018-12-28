Kalbin ilacı balık

Yapılan araştırmalar, kalp-damar hastalıklarının doğal ilacının balık olduğunu kanıtladı. Bilim insanları, haftada en az bir kez somon, ya da uskumru gibi yağlı balıkların tüketilmesinin kalp krizi riskini azalttığını açıkladı. Omega-3 kaynağı olan balığın, kolesterolü dengelediği ve kalp sağlığını koruduğu vurgulandı.
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